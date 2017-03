Plus d'infos sur le spectacle Messmer à Fontanes

ALHAMBRA Productions (Lic.3-1045335) présente en accord avec Les Productions Fascinantes ce spectacle.

Messmer, le Fascinateur est enfin sur scène en France avec son nouveau spectacle, INTEMPOREL. Messmer vous fait vivre une expérience unique à partager, pleine d'humour, d'émotions fortes et de mystère. Il invite le spectateur à entrer dans son laboratoire intemporel et expérimental pour d'incroyables aventures aux confins du subconscient, sans aucun trucage. Par sa force bienveillante, il vous fera vivre une expérience délirante et mystérieuse à travers les époques, l'espace et le monde.Réservations PMR 05.55.33.28.16