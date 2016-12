Plus d'infos sur l'exposition Chateau De Castelnau-bretenoux à Prudhomat

Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 du 1/9 au 30/4, jusqu'à 18h30 du 2/5 au 30/6, de 10h à 19h du 1/7 au 31/8. Fermé mardis en hiver, les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11, 25/12.

Fermeture exceptionnelle du Château le 14 octobre 2014.Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne et POUR TOUS LE 1ER DIMANCHE DU MOIS DE NOVEMBRE A MAI. Billet valable 1 an à compter de la date d'émission. ACCES COUPE-FILE !Attention, si vous choisissez le mode d'obtention retrait magasin, le billet doit être impérativement retiré dans l'un de nos points de retrait et non au monument.Le rêve d'un chanteur d'opéra du XIXe siècle.Cet imposant château autant résidentiel que défensif, fut le siège d'une riche baronnie jusqu'en 1715. Ses tours, murailles et logis témoignent de son évolution architecturale à travers les siècles. À la fin du XIXe siècle, le chanteur Jean Mouliérat le restaura et y rassembla une collection diversifiée de mobilier, tapisseries, objets et pièces d'art religieux.Accès : > Axe Figeac / Tulle À 38 km au nord-ouest de Rocamadour> De Tulle : D940, puis D43> De Figeac : RN140, puis D40 et 940 Bretenoux et D43 Prudhomat (route de Félines interdite)